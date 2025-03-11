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У Києві відбулася акція на підтримку полонених «азовців» (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві відбулася акція на підтримку полонених «азовців» (фото, відео)
Учасники мітингу пройшли Бессарабською площею до будівлі Київської міської державної адміністрації
фото: Новини.Live

Акція має назву «День полону – рік життя. Ніч полону – вічність. Поверніть НГУ 3057 «Азов»

У Києві 11 березня небайдужі влаштували мирну акцію, вимагаючи повернення бійців «Азову» з російського полону. Станом на зараз країна-агресорка утримує понад 900 «азовців». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини.Live.

Акція має назву «День полону – рік життя. Ніч полону – вічність. Поверніть НГУ 3057 «Азов».

Учасники цього мітингу пройшли Бессарабською площею до будівлі Київської міської державної адміністрації. З прапорами бригади, плакатами та українською символікою вони закликали повернути оборонців додому.  

Акція на підтримку полонених «азовців» відбулася в Києві
Акція на підтримку полонених «азовців» відбулася в Києві
фото: Новини.Live
Акція на підтримку полонених «азовців» відбулася в Києві
Акція на підтримку полонених «азовців» відбулася в Києві
фото: Новини.Live
Акція на підтримку полонених «азовців» відбулася в Києві
Акція на підтримку полонених «азовців» відбулася в Києві
фото: Новини.Live
Акція на підтримку полонених «азовців» відбулася в Києві
Акція на підтримку полонених «азовців» відбулася в Києві
фото: Новини.Live
Акція на підтримку полонених «азовців» відбулася в Києві
Акція на підтримку полонених «азовців» відбулася в Києві
фото: Новини.Live

Нагадаємо, 30 грудня, з російського полону повернулись 11 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Редіс подякував бійцям «Азову», які взяли у полон 68 окупантів на Торецькому напрямку та всім підрозділам Сил оборони, які поповнюють обмінний фонд на усіх ділянках фронту. 

За словами президента Володимира Зеленського, Україна проводить обміни російських військових на українських військових, також є процедури і механізми повернення цивільних, але повернення українських дітей наразі є надскладною справою. Їх неможливо обміняти, бо Україна не викрадає російських дітей.

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Теги: акція війна Азов полон українці Україна мітинг

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