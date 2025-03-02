У Харкові «шахед» влучив у багатоповерхівку (оновлено)

На одному з поверхів пожежа

Сьогодні, 2 березня, окупанти атакували Харків безпілотниками. Є влучання у будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За словами Терехова, «шахед» вдарив по багатоповерховому будинку у Київському районі міста. На одному з поверхів виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Інформації про постраждалих наразі немає.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов пише, що внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загорання квартир. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих будинках.

Зараз відомо про чотирьох постраждалих. Без госпіталізації.

Раніше ми писали, що військовослужбовці Держприкордонслужби відпрацювали по бліндажах противника у Харківській області – втрати росіян склали 14 військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

«У деяких випадках ворог, помітивши наші «пташки» намагався вразити їх вогнем зі стрілецької зброї. Але не допомогло. Підтверджено знешкодження 14 окупантів».

Нагадаємо, у ніч на 28 лютого у районі Селідового на Донеччині Сили оборони знищили склад, де зберігалися термобаричні боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається, також українські захисники уразили три важливі об'єкти для функціонування армії РФ. Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край РФ), який залучений у забезпеченні російської окупаційної армії. На цей час результати ураження уточнюються.

До слова, з січня місяця окупанти нарощували свої спроможності контролю українського пересування, що призвело до погіршення ситуації у Курській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deepstate.

«Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони. Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином», – пишуть у Deepstate.

Після того, як окупанти відчули успіх, вони намагалися прорватися у село Новеньке у Сумській області.