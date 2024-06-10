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Російський прапор у Рижівці був замінований – ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Російський прапор у Рижівці був замінований – ЗСУ
Кадиров заявив про нібито окупацію прикордонної Рижівки
фото: з відкритих джерел

Заяви про те, що нібито російські війська окупували село на Сумщині – не відповідають дійсності

Ситуація в селі Рижівка Сумської області повністю контрольована Україною, і заяви про присутність російських військ не відповідають дійсності. Вчора було виявлено російський прапор на одній із будівель, який був замінований, але успішно розмінований за допомогою дронів ЗСУ.  Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

«Вчора, на одній з будівель у Рижівці, нібито з’явився російський прапор. Мало того, що там з’явилась ця ганчірка, цей прапор був замінований. ЗСУ розуміли, що могла бути смертельна провокація від російських диверсантів. Тому із застосуванням дронів було розміновано цю ганчірку», – розповів Ковальов.

Він стверджує, що у селі Рижівці Сумської області, ситуація контрольована. Заяви про те, що там нібито російські війська – не відповідають дійсності.

«Рижівка повністю контрольована Україною. Інформація про те, що у Рижівки заходили якісь підрозділи російський військ – не відповідають дійсності, тривають перевірки», – додав він.

Нагадаємо, вчора, 9 червня, Кадиров заявив, що його терористи нібито захопили прикордонне село Рижівка у Сумській області. Як пояснили аналітики DeepState, насправді населений пункт фактично перебуває у «сірій зоні» й туди вже заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Ба більше, ситуація в селі не змінювалась від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Згодом голова Білопільської громади Юрій Зарко спростував цю інформацію, заявивши у коментарі «Суспільному», що у Рижівці на Сумщині немає російських військ.

Чи тайте також: Кадиров заявив про нібито окупацію прикордонної Рижівки: РНБО відреагувала на вкид 
Теги: ЗСУ Сумщина окупація

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