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Передача Україні F-16: аналітики попередили про серйозний виклик для ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Передача Україні F-16: аналітики попередили про серйозний виклик для ЗСУ
Винищувач F-16
фото: Wikimedia Commons

Українським оборонцям доведеться стежити за тим, які винищувачі вони можуть використовувати для ударів по території РФ

Регулярна зміна політики деяких європейських країн стосовно дозволу чи заборони використання своїх винищувачів F-16 для ударів ЗСУ по території Росії ускладнить здатність наших захисників планувати та реалізовувати військові операції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на те, що окремі західні уряди демонструють різну політику щодо використання Україною поставлених винищувачів F-16.

Так, днями прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо зазначив, що ЗСУ зможуть використовувати бельгійські F-16 лише на території України – як підконтрольній, так і в тимчасово окупованих районах. Однак із його слів не зрозуміло, чи дозволить Брюссель використовувати бельгійські літаки для завдання ударів по території Росії з українського повітряного простору.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен 31 травня заявила, що її країна не висувала жодних обмежень на використання Україною голландських винищувачів F-16. За її словами, Повітряні сили ЗСУ можуть використовувати ці винищувачі «над або на території Росії», якщо Україна дотримується статті 51 Статуту ООН та міжнародного гуманітарного права.

Ця стаття передбачає, що «ніщо в цьому Статуті не порушує невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону в разі збройного нападу проти» держави-члена ООН. Це нагадування про те, що українські удари по російській території в контексті російського вторгнення є частиною невід'ємного права України на самооборону.

«Постійні зміни в політиці західних урядів щодо F-16 вимагатимуть від Києва відслідковувати, які винищувачі українські війська можуть, а які не можуть використовувати для завдання тих чи інших ударів. Це ускладнює здатність України планувати та реалізовувати військово-повітряні операції з використанням літаків цієї моделі», – підсумували аналітики.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення адміністрації президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії. Він зазначив, що це є кроком вперед для захисту українців. 

Читайте також:  Удари ЗСУ по Росії можуть початися за кілька годин чи днів – The New York Times 
Теги: ЗСУ війна літак винищувач

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