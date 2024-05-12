Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командир підрозділу розвідки назвав причину російського прориву на Харківщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Командир підрозділу розвідки назвав причину російського прориву на Харківщині
Із Вовчанська на Харківщині, який в останні дні посилено атакують окупанти, триває евакуація мирного населення
фото: glavcom.ua

Денис Ярославський заявив, що через відсутність фортифікацій на Харківщині, ЗСУ знову втрачають людей та території, як це було у 2022 році

Головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський.

«Вовчанськ... складно. Сьогодні ударна аеророзвідка 57 бригади зупинила просування «Шторм Z», бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом з їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, тому що ми можемо загинути і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?!», – йдеться у повідомленні.

Командир підрозділу розвідки ЗСУ зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

«Ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою. За 2 роки на українському кордоні повинні були стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це або шалене злодійство, або навмисний саботаж», – заявив військовий.

Денис Ярославський додав, що через відсутність фортифікацій ЗСУ знову втрачають людей та території, як це було у 2022 році.

«Знаю, що 125 ТРО, які покинули позиції, вже дає розклад про те, що їм впарювали на підпис акти приймання передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винні понесуть покарання», – зазначив командир підрозділу розвідки.

Нагадаємо, що українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

Також Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

В Інститут вивчення війни пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині.

Читайте також:

Теги: Харків окупація Україна Харківщина військові війна ЗСУ окупанти росія наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія не мала ресурсів, щоб залишити своїх «миротворців» у Нагірному Карабасі
Грузинський політолог пояснив, як ЗСУ закінчили війну у Карабасі
20 квiтня, 11:00
Через мобілізацію та виїзд за кордон Україна втратила близько третини працездатних осіб
Майже 75% роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні – дослідження
24 квiтня, 20:43
Марта Костюк здолала восьму ракетку світу Маркету Вондроушову у двох сетах
Українська тенісистка Костюк вийшла у фінал турніру WTA 500
20 квiтня, 21:09
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії
«Пекін вже не претендує на нейтралітет»: США звинуватили Китай у підтримці агресії РФ
25 квiтня, 10:39
У Харкові пролунали вибухи (оновлено)
У Харкові пролунали вибухи (оновлено)
27 квiтня, 00:39
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що допомога в Україну йде
Пакет допомоги від США: Україна вже отримує озброєння
30 квiтня, 01:35
Окупанти дуже часто змінюють місце стоянки суден
У Криму росіяни ховають кораблі від ЗСУ та міняють тактику розміщення ППО
3 травня, 18:13
Рятувальники працюють на місці влучання російської зброї
Обстріл Херсонщини: росіяни пошкодили п'ять багатоповерхівок, є поранений
6 травня, 08:55
Хто саме поставлятиме літаки Україні найближчим часом, залишається невідомим
Україна отримає винищувачі F-16 найближчими тижнями – The Standard
10 травня, 17:29

Події в Україні

У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух
Командир підрозділу розвідки назвав причину російського прориву на Харківщині
Командир підрозділу розвідки назвав причину російського прориву на Харківщині
Наступ на Харківщині: розвідка звернулася до окупантів
Наступ на Харківщині: розвідка звернулася до окупантів
Надзвичайно небезпечний момент: Кемерон відреагував на загострення на Харківщині
Надзвичайно небезпечний момент: Кемерон відреагував на загострення на Харківщині
Наступ на Вовчанськ: триває евакуація (фоторепортаж)
Наступ на Вовчанськ: триває евакуація (фоторепортаж)
Харківщина: Сирський повідомив про ситуацію в області
Харківщина: Сирський повідомив про ситуацію в області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
16K
День медсестри: привітання, листівки та побажання
15K
Судді сумнівним рішенням забрали путівку на Олімпіаду в титулованої української борчині
12K
Євробачення 2024. Від кого Україна отримала найвищий бал (список)
6372
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові
6234
Втрати ворога станом на 12 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
Сьогодні, 13:58
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
Вчора, 16:39
В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
Вчора, 09:34
Атака на Харків та вибухи в російських областях: головне за ніч
Вчора, 06:10
Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
Вчора, 00:48
Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
10 травня, 18:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua