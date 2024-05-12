Командир підрозділу розвідки назвав причину російського прориву на Харківщині

Із Вовчанська на Харківщині, який в останні дні посилено атакують окупанти, триває евакуація мирного населення

Денис Ярославський заявив, що через відсутність фортифікацій на Харківщині, ЗСУ знову втрачають людей та території, як це було у 2022 році

Головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський.

«Вовчанськ... складно. Сьогодні ударна аеророзвідка 57 бригади зупинила просування «Шторм Z», бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом з їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, тому що ми можемо загинути і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?!», – йдеться у повідомленні.

Командир підрозділу розвідки ЗСУ зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін.

«Ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою. За 2 роки на українському кордоні повинні були стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це або шалене злодійство, або навмисний саботаж», – заявив військовий.

Денис Ярославський додав, що через відсутність фортифікацій ЗСУ знову втрачають людей та території, як це було у 2022 році.

«Знаю, що 125 ТРО, які покинули позиції, вже дає розклад про те, що їм впарювали на підпис акти приймання передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винні понесуть покарання», – зазначив командир підрозділу розвідки.

Нагадаємо, що українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

Також Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

В Інститут вивчення війни пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині.