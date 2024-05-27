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Понад шість сотень ув'язнених долучилися до ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Понад шість сотень ув'язнених долучилися до ЗСУ
фото з відкритих джерел

Понад п’ять сотень ув'язнених долучилися до ЗСУ

Понад 600 ув'язнених вийшли з в'язниць та приєдналися до Сил оборони у межах мобілізації. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

«Вже 613 ув'язнених вийшли та приєдналися до лав збройних сил, проходять відповідну підготовку», – розповів голова Мін'юсту.

За словами Малюськи, його відомство стежить, щоб усі вимоги щодо мобілізації ув'язнених були дотримані. Це необхідно для того, щоб ті, хто все ще сумнівається, бачили, що засуджених тренують і забезпечують відповідно до стандартів.

Нагадаємо, українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах.

Також вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України.

До слова, потенційний мобілізаційний резерв – це 2,2 тис. осіб, засуджених за вбивство. Такі дані назвала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у інтерв'ю з «Главкомом». Заступниця міністра також прокоментувала пункт в законі, за яким влада дозволила мобілізуватися засудженим за вбивство однієї людини, проте заборонила тим, хто засуджений за вбивства двох і більше осіб. За словами Висоцької, міністерство юстиції готувало статистику для законотворців за кожною категорією засуджених, яка відсіювалася, «щоб було видно, скільки втрачається потенційного мобілізаційного резерву».

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

Читайте також: Мін'юст: Готові воювати 5 тис. засуджених. Вони точно не служитимуть у тилових частинах
Теги: в'язниця військові ЗСУ війна Міністерство юстиції Денис Малюська мобілізація

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