Бундестаг схвалив закупівлю додаткових 155-мм снарядів на потреби ЗСУ

У майбутньому снаряди вироблятимуться в Німеччині

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Це пов'язано з війною в Україні. Про це повідомляє пресслужба міноборони Німеччини.

«З одного боку, проєкт закупівель може бути використаний для продовження підтримки України, якій гостро необхідні боєприпаси, але також може сприяти подальшому поповненню власних запасів», – йдеться у повідомленні.

Міноборони зазначає, що в позиційній війні на сході України спостерігається висока витрата артилерійських боєприпасів, особливо снарядів калібру 155 міліметрів. Відтоді Німеччина та інші союзники неодноразово надавали пакети підтримки Україні.

«Виробництво і постачання тисяч снарядів тепер узгоджені з німецькою збройовою компанією для подальшої підтримки України та поповнення власних запасів боєприпасів. Потреба у фінансуванні в розмірі майже 880 мільйонів євро буде покрита як зі спеціальних фондів Бундесверу, так і з регулярного оборонного бюджету», – додало міноборони країни.

Також вказується, що бюджетний комітет схвалив внесення змін до рамкової угоди з оборонною компанією.

Завдяки новій рамковій угоді можливий обсяг замовлень збільшився в кілька разів. Слід підкреслити, що в майбутньому снаряди вироблятимуться в Німеччині.

У договорі також міститься стаття, що дозволяє іншим країнам приєднатися до нього. Данія, Естонія та Нідерланди вже є сторонами, які про це домовляються.

Раніше повідомлялося, що оборонні підприємства України прагнуть розпочати власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Однак розпочнеться це не раніше другої половини цього року.

Нагадаємо, Чехія різко засуджує Росію за її дії в Україні і закликає Захід посилити військову допомогу Києву. Для цього Прага домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування. Усього на закупівлю 1,5 млн боєприпасів потрібно близько 3 млрд євро. При цьому Німеччина вже дала на це 500 млн євро, а США не беруть участі в цій ініціативі.





