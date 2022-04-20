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    Події в Україні

    Протягом доби військові відбили 10 атак ворога на Донбасі

    Українські бійці на Донбасі протягом доби відбили 10 атак окупантів і знищили російську техніку - Протягом доби військові відбили 10 атак ворога на Донбасі
    Українські бійці на Донбасі протягом доби відбили 10 атак окупантів і знищили російську техніку
    фото з відкритих джерел

    Загарбники зазнали значних втрат серед техніки

    Українські військовослужбовці, протягом доби, відбили десять ворожих атак. Водночас загарбники зазнали значних втрат серед техніки. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.

    «Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам», – йдеться у повідомленні.

    Також, протягом доби, наші воїни знищили:

    • 12 танків;
    • артилерійську систему;
    • 28 одиниць броньованої автомобільної техніки;
    • 2 одиниці автомобільної техніки.

    Підрозділи ППО на Донбасі знищили:

    • один винищувач Су-34;
    • один вертоліт Ка-52;
    • чотири безпілотники;
    • крилату ракету.

    Збройні сили України на сході відбили три атаки російських загарбників.

    Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав єдиний спосіб швидко закінчити війну.

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    Теги: росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна вертоліт військові Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    Протягом доби військові відбили 10 атак ворога на Донбасі