Протягом доби військові відбили 10 атак ворога на Донбасі
Українські бійці на Донбасі протягом доби відбили 10 атак окупантів і знищили російську техніку
фото з відкритих джерел
Загарбники зазнали значних втрат серед техніки
Українські військовослужбовці, протягом доби, відбили десять ворожих атак. Водночас загарбники зазнали значних втрат серед техніки. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.
«Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам», – йдеться у повідомленні.
Також, протягом доби, наші воїни знищили:
- 12 танків;
- артилерійську систему;
- 28 одиниць броньованої автомобільної техніки;
- 2 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи ППО на Донбасі знищили:
- один винищувач Су-34;
- один вертоліт Ка-52;
- чотири безпілотники;
- крилату ракету.
Збройні сили України на сході відбили три атаки російських загарбників.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав єдиний спосіб швидко закінчити війну.
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