Рашисти ізолюють населені пункти Харківщини і розстрілюють волонтерів, – розвідка

На сьогодні заблоковано всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району Харківської області

Російські військові повністю ізолюють від України окуповані населені пункти на Харківщині, забороняють евакуацію та не допускають туди волонтерів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що на сьогодні заблоковано усі окуповані населені пункти Великобурлуцького району Харківської області. Виїзд можливий виключно на територію Росії.

Крім цього, окупанти повністю заборонили доставляти гуманітарні вантажі з контрольованої Україною території.

«Місцевих жителів попереджено про те, що волонтери, які намагаються доставити допомогу – розстрілюються. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з СМТ Шевченкове», – зазначили у розвідці.

Також в районі відсутній мобільний зв’язок. До того ж багато населених пунктів залишились без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків. Дороги, в тому числі ґрунтові – мінуються.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу кордону України біля Харківської області. На території Бєлгородської області РФ завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.