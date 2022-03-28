Російські окупанти вдерлися до офісу Представництва президента в Херсоні

Через бойові офіс Представництво президента тимчасово не працює

Російські загарбники проникли у будівлю офісу Представництва президента України в Криму, який через окупацію півострова розташований у Херсоні. Про це повідомляється на сторінці Представництва у Facebook.

Путінські окупанти зламали двері в будівлі, зняли український прапор та ймовірно винесли техніку та документи, що залишались у приміщенні.

«Разом з тим, не виключаємо провокацій та закликаємо громадян бути обережними й поки що утриматися від відвідування офісу», – йдеться у повідомленні.

Через бойові дії та російську агресію офіс Представництво президента тимчасово не працює, а його співробітники виконують свої функції дистанційно.

«Російським військовим та співробітникам спецслужб РФ, що злочинно проникли до офісу Представництва, рекомендуємо припинити протиправні дії та добровільно здатися Збройним Силам України. Це пом’якшить міру відповідальності та дозволить зберегти життя», – зауважили в Представництві президента.

Нагадаємо, заступник голови облради Юрій Соболевський розповів, коли звільнять Херсон. Як повідомлялося, за даними Генерального штабу Збройних сил у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

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