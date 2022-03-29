Прокуратура оголосила ще одну підозру екснардепу Киві

Ілля Кива переховується від правоохоронних органів і користуються іншими документами

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про підозру колишньому народному депутату України (9 скликання Верховної Ради) Іллі Киві у вчиненні публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації, а також у публічних закликах до агресивної війни (ч. 3 ст. 109, ст. 436 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, будучи народним депутатом, у березні 2022 року, перебуваючи на території Російської Федерації у м. Москва, Кива виступив у прямому ефірі федерального телеканалу. Під час свого виступу підозрюваний публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні шляхом фізичного усунення президента України та інших високопосадовців України та до агресивної війни.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу.

Оскільки підозрюваний переховується від правоохоронних органів на території держави-агресора, відповідні матеріали про надання міжнародної правової допомоги Офісом генерального прокурора вже направлено.

«Не можу ділитися всіма подробицями, але якщо коротко, то прокурори докладають колосальних зусиль, щоб затримати вже колишнього народного депутата. Це, як виявилось, не так і просто. Ми маємо підстави стверджувати, що Кива користується іншими документами, не тими, які відомі слідчим і прокурорам. Але обов‘язково притягнемо його до відповідальності», - зазначила Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що Генпрокуратура України заочно повідомила Іллі Киві підозру у державній зраді. Політик підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.111 ККУ (Державна зрада), ч.2 ст. 436-1 ККУ (Публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму).

Личаківський районний суд Львова 10 березня задовольнив клопотання слідчого управління Державного бюро розслідувань та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву.