Росія накопичує боєприпаси біля «Укриття» на Чорнобильській АЕС

Боєприпаси окупантів на Чорнобильській АЕС можуть вибухнути та пошкодити «Укриття» енергоблока

Окупанти заперечують, що влаштовують склад боєприпасів на ЧАЕС

РФ та її агентура в міжнародних організаціях заперечують факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів у безпосередній близькості до об'єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Там зазначають, що діяльність російсько-окупаційних військ у будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження «Укриття» та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців.

«Наголошуємо, що, як і в більшості інших випадків, російська федерація та її агенти впливу поширюють дезінформацію», – заявили у Генштабі.

Там зауважують, що використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ там здійснюють свідомо, оскільки ЗСУ не можуть вести на території зони відчуження бойові дії.

Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій через нехтування окупантами заходами безпеки, а також масове використання старих та некондиційних боєприпасів.

Такі інциденти трапляються на російських складах та арсеналах регулярно і в мирний час, що є загальновідомим, додали у Генштабі.

Нагадаємо, що Європарламент закликав демілітаризувати Чорнобильську зони і вирішити проблему права вето РФ в ООН. Російська окупація Чорнобильської зони становить серйозні ризики з точки зору ядерної безпеки.

Напередодні окупанти підняли хмари радіоактивного пилу в Рудому лісі поблизу Чорнобиля.