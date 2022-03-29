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    Росія накопичує боєприпаси біля «Укриття» на Чорнобильській АЕС

    Боєприпаси окупантів на Чорнобильській АЕС можуть вибухнути та пошкодити &laquo;Укриття&raquo; енергоблока - Росія накопичує боєприпаси біля «Укриття» на Чорнобильській АЕС
    Боєприпаси окупантів на Чорнобильській АЕС можуть вибухнути та пошкодити «Укриття» енергоблока
    фото з відкритих джерел

    Окупанти заперечують, що влаштовують склад боєприпасів на ЧАЕС

    РФ та її агентура в міжнародних організаціях заперечують факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів у безпосередній близькості до об'єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

    Там зазначають, що діяльність російсько-окупаційних військ у будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження «Укриття» та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців.

    «Наголошуємо, що, як і в більшості інших випадків, російська федерація та її агенти впливу поширюють дезінформацію», – заявили у Генштабі.

    Там зауважують, що використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ там здійснюють свідомо, оскільки ЗСУ не можуть вести на території зони відчуження бойові дії.

    Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій через нехтування окупантами заходами безпеки, а також масове використання старих та некондиційних боєприпасів.

    Такі інциденти трапляються на російських складах та арсеналах регулярно і в мирний час, що є загальновідомим, додали у Генштабі.

    Нагадаємо, що Європарламент закликав демілітаризувати Чорнобильську зони і вирішити проблему права вето РФ в ООН. Російська окупація Чорнобильської зони становить серйозні ризики з точки зору ядерної безпеки.

    Напередодні окупанти підняли хмари радіоактивного пилу в Рудому лісі поблизу Чорнобиля.

    Теги: росія окупанти ЧАЕС війна Чорнобильська зона склад зброї АЕС укриття Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Росія накопичує боєприпаси біля «Укриття» на Чорнобильській АЕС