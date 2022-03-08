Окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя

Через відсутність гарантій режиму тиші від окупантів, вантаж не може продовжити рух до Маріуполя

Російські військові з Градів вдарили по гуманітарному конвою, що доставляв допомогу мешканцям Маріуполя. Спершу колона з гуманітарною допомогою зникла. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Крім того, пункт призначення був засекреченим, однак окупанти вирішили, що ним буде саме штаб Червоного Хреста та здійснили туди авіаналіт.

Унаслідок атаки, на щастя, ніхто не постраждав. Вантаж автобусів також цілий. Однак сьогодні гумконвой до Маріуполя не потрапить.

«Сьогодні гумконвою в Маріуполі не буде. Ніякого навіть натяку на зелений коридор. Ніякого натяку режиму тиші. Чергова москальська пастка. Сьогодні ми їх трохи переграли з маршрутом, але цього виявилось замало», – заявив Андрющенко.

Однак команда, яка керує гумконвоєм, зараз розглядає різні варіанти того, як доставити допомогу до Маріуполя.

Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови .

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