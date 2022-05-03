Десятки випускників «Новосибірського училища ГРУ» загинули в Україні – розвідка

Триває 69-й день повномасштабної війни Росії проти України

Десятки випускників Новосибірського вищого військового командного училища, що здійснює підготовку офіцерів спеціальної та військової розвідки, загинули або були поранені під час військової агресії Росії проти України.

Про це з посиланням на дані з української розвідки заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк на своїй сторінці в Facebook.

«Українська розвідка отримала списки російських військовослужбовців, випускників Новосибірського вищого військового командного училища, які загинули або були поранені під час російської агресії проти України», – повідомив Олександр Данилюк.

«У списках зазначено 58 осіб. Новосибірське вище військове командне училище готує офіцерів спеціальної та військової розвідки та відоме як «Новосибірське училище ГРУ», – поінформував керівник ЦОР.

Нагадаємо, згідно з даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку вторгнення в Україну російська сторона втратила вбитими близько 24 200 військовослужбовців.