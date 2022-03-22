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    Події в Україні

    Росіяни знищили залізничну станцію на Дніпропетровщині

    Знищена залізнична станція Павлоград-2 - Росіяни знищили залізничну станцію на Дніпропетровщині
    Знищена залізнична станція Павлоград-2
    фото з відкритих джерел

    Рашисти вбили ще одного українця

    У Павлограді на Дніпропетровщині російські війська ракетним ударом знищили залізничну станцію, загинула людина.

    «Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

    Він додав, що рух через станцію зупинено на невизначений час.

    Також нагадаємо, що окупанти обстріляли з «Градів» село на Дніпропетровщині. 22 березня російські окупанти упродовж години обстрілювали селище Мала Костромка Криворізького району Дніпропетровської області, використовуючи реактивну важку артилерію.

    «Внаслідок обстрілу реактивною системою залпового вогню «Град» пошкоджено понад 20 житлових приватних будинків, в одному з яких перебувало чотири дитини. За попередніми даними, одну людину госпіталізовано до лікарні з різано-осколковими пораненнями», – йдеться у повідомленні.

    Днями на Дніпропетровщині українська ППО збила два ворожі літаки.

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    Теги: росія окупанти війна вбивство залізниця Україна Дніпропетровщина село Валентин Резніченко окупація вокзал #stoprussia
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    Росіяни знищили залізничну станцію на Дніпропетровщині