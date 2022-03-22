Маріуполь знищили. Інтерв'ю з журналісткою, яка пережила блокаду міста

Дівчина спеціально говорила російською, аби довести, що ніхто не пригноблював російськомовних в Україні

В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Журналістка Катерина Єрська розповіла, як вона пережила жахливі дні в оточеному Маріуполі.

Як повідомляють Новини Кривого Рогу, дівчина лише у грудні 2021 року переїхала жити до нового міста. Але через кілька місяців Росія розпочала звірячу війну проти України та прифронтового Маріуполя.

За кілька тижнів російські окупанти буквально стерли з лиця землі місто, в якому мешкали близько 400 тисяч людей.

Після початку вторгнення, журналістка прийняла рішення приєднатись до волонтерської організації.

«У Маріуполі дуже багато людей залишились без даху над головою. Маріуполя більше немає, це вже не метафора. Місто знищили. Люди в зруйнованих будинках, можливо, вижили у підвалах. Але хто їх буде звідти витягати?», − розповіла Катерина.

За її словами, місто тримається досьогодні, адже там лишаються наші військові, поліцейські та лікарі. Не дивлячись на можливу загибель чи полон, вони продовжують виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, Маріуполь досі залишається одним із найнебезпечніших в Україні. Вже 27-й день російські терористичні війська не припиняють обстрілювати місто і вбивати мирних мешканців.

У мережі з’явився лист, який мали передати чоловікові, на ім'я Дмитро в якому йдеться про місце поховання матері.