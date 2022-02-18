«Абсолютно неприйнятно» – Боррель про загострення на Донбасі

З'явилася реакція ЄС на обстріл дитсадка в Станиці Луганській

У Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Про це йдеться в його заяві на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Боррель зазначив, що Європейський Союз рішуче засуджує повідомлення про обстріл дитячого садка в Станиці Луганській.

«Такий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і являє собою явне порушення режиму припинення вогню і Мінських угод», – йдеться в заяві.

Також наголошується, що Євросоюз закликає до негайного припинення ескалації насильства і висловлює вдячність Україні за її незмінну стриманість.

«Як Європейський Союз, ми єдині в нашій непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз повністю підтримує роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і закликає до її безперешкодного доступу на всю територію України відповідно до її мандату», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 17 лютого вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.

Увечері 17 лютого обстріли повторилися: російські найманці знову обстріляли Станицю Луганську.

Також напередодні на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

Читайте також: