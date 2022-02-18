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    Події в Україні

    «Абсолютно неприйнятно» – Боррель про загострення на Донбасі

    Євросоюз закликає до негайного припинення ескалації насильства - «Абсолютно неприйнятно» – Боррель про загострення на Донбасі
    Євросоюз закликає до негайного припинення ескалації насильства
    фото: Повертайся живим/Facebook

    З'явилася реакція ЄС на обстріл дитсадка в Станиці Луганській

    У Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Про це йдеться в його заяві на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

    Боррель зазначив, що Європейський Союз рішуче засуджує повідомлення про обстріл дитячого садка в Станиці Луганській.

    «Такий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і являє собою явне порушення режиму припинення вогню і Мінських угод», – йдеться в заяві.

    Також наголошується, що Євросоюз закликає до негайного припинення ескалації насильства і висловлює вдячність Україні за її незмінну стриманість.

    «Як Європейський Союз, ми єдині в нашій непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз повністю підтримує роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і закликає до її безперешкодного доступу на всю територію України відповідно до її мандату», – йдеться в заяві.

    Нагадаємо, 17 лютого вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.

    Увечері 17 лютого обстріли повторилися: російські найманці знову обстріляли Станицю Луганську.

    Також напередодні на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

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    Теги: ЄС ОБСЄ обстріл
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    «Абсолютно неприйнятно» – Боррель про загострення на Донбасі