Шість країн Радбезу ООН засудили намір Росії визнати «Л/ДНР»: заява

Країни висловили повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів

Шість членів Ради Безпеки ООН виступили на підтримку України та засудили намір РФ визнати так звані «Л/ДНР». Про це йдеться у спільній заяві Франції, Німеччини, Ірландії, Естонії, Албанії, Норвегії та ЄС, оприлюдненій після засідання Ради Безпеки ООН, скликаного Росією з приводу виконання Мінських угод, пише «Укрінформ».

«Ми підтверджуємо нашу повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів», – наголошується у документі.

Підписанти закликали до «повного виконання Мінських угод, починаючи із безумовного дотримання режиму припинення вогню».

«Ми висловлюємо глибоке занепокоєння рішенням Держдуми РФ, яка закликала президента РФ визнати так звані «ДНР» та «ЛНР». Ми застерігаємо від цього кроку, який становитиме подальше порушення українського суверенітету й територіальної цілісності, а також суперечитиме духу та букві Мінських угод», – зазначається у заяві.

У документі також наголошується на важливості знаходження дипломатичного виходу із чинної кризи.

«Ми закликаємо Росію вжити конкретні кроки для деескалації ситуації на українському кордоні, забезпечення повної прозорості військових дій у регіоні та долучитися до сутнісного діалогу щодо безпеки у Європі», – стверджують підписанти.

Напередодні Україна звернулася до Радбезу ООН з проханням обговорити в контексті виконання Мінських угод постанову Держдуми РФ про визнання незалежності так званих «Л/ДНР».

Зауважимо, усі країни ЄС готові підтримати санкції проти Росії – заява.

Нагадаємо, Байден збере глав країн ЄС та НАТО для наради щодо України.

Також прем'єр-міністр Японії поговорив із Путіним: той запевнив, що не планує нападати на Україну.

До слова, постпред США в ООН розповіла про «звички» Росії. Як повідомлялося, прем’єр Італії спробує переконати Путіна зустрітися з Зеленським.

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