На Вінниччині підлітки потрапили під потяг: один хлопчик загинув

Компанія слухала музику і не помітила, як наближається потяг

17 лютого у Вінниці під колеса пасажирського потяга потрапили двоє неповнолітніх вінничан. Від отриманих травм один із хлопчиків загинув на місці події, інший з тілесними ушкодженнями госпіталізований.

За інформацією слідчого управління, близько 19.40 год. до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному перегоні Тюшки–Вінниця потяг смертельно травмував дитину. Загиблим виявився 13-річний вінничанин. Крім того, внаслідок наїзду потягу травмувався його 14-річний товариш.

«Попередньо встановлено, що компанія із чотирьох дітей ввечері біля залізничних колій слухала музику з портативної колонки. Під час цього двоє з підлітків потрапили під колеса пасажирського потягу. Одна дитина загинула на місці події», – інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

Травмованого товариша друзі відвели додому, про загиблого товариша не повідомили дорослим.

«Інформація у поліцію надійшла від машиніста потягу», – додають у поліції.

Обставини трагедії встановлюють слідчі в межах відкритого кримінального провадження за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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