Військові «Стінгером» знищили ворожу ракету «Точка-У»

Виявляється, ракета «Точки-У» досить легко збивається за допомогою ПЗРК «Стінгер»

Українські військові знищили ракету, випущену росіянами з тактичного ракетного комплексу «Точка-У».

Як повідомляє пресцентр Сухопутних військ ЗСУ, її було ліквідовано «Стінгером» неподалік Попасної, що у Луганській області.

«Наші воїни біля Попасної збили з ПЗРК «Точку-У»! Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК «Стінгер». Наші воїни не перестають нас дивувати! Вперед, хлопці, до перемоги», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin. Зі 112 пострілів – 100 влучають у ціль.

Тим часом відомо, що ворог перегруповується біля Маріуполя. Росіяни бояться, що Збройні сили найближчим часом їх виб'ють звідти.

Також окупанти перекинули морпіхів із Владивостока та Петропавловська-Камчатського до Білорусі.

Додамо, що Росія заявила, що застосувала гіперзвукові ракети «Кинжал» на заході України.

Читайте також: