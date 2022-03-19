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    Події в Україні

    Військові «Стінгером» знищили ворожу ракету «Точка-У»

    Українські військові демонструють майстерне володіння зброєю&nbsp; - Військові «Стінгером» знищили ворожу ракету «Точка-У»
    Українські військові демонструють майстерне володіння зброєю 
    фото: Сухопутні війська ЗСУ

    Виявляється, ракета «Точки-У» досить легко збивається за допомогою ПЗРК «Стінгер»

    Українські військові знищили ракету, випущену росіянами з тактичного ракетного комплексу «Точка-У».

    Як повідомляє пресцентр Сухопутних військ ЗСУ, її було ліквідовано «Стінгером» неподалік Попасної, що у Луганській області.

    «Наші воїни біля Попасної збили з ПЗРК «Точку-У»! Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК «Стінгер». Наші воїни не перестають нас дивувати! Вперед, хлопці, до перемоги», – йдеться в повідомленні.

    Як відомо, ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin. Зі 112 пострілів – 100 влучають у ціль.

    Тим часом відомо, що ворог перегруповується біля Маріуполя. Росіяни бояться, що Збройні сили найближчим часом їх виб'ють звідти.

    Також окупанти перекинули морпіхів із Владивостока та Петропавловська-Камчатського до Білорусі.

    Додамо, що Росія заявила, що застосувала гіперзвукові ракети «Кинжал» на заході України.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна військові Україна ракета окупація #stoprussia
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    Військові «Стінгером» знищили ворожу ракету «Точка-У»