Російські окупанти поранили українського воїна на Донбасі

Бойовики вели обстріли із заборонених мінометів

Від початку доби на сході України з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомив пресцентр ООС.

Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.

У бік Попасної збройні формування Російської федерації відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки окупанти обстрілювали позиції українських захисників із мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

За даними пресцентру ООС, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав бойове травмування. Стан його здоров’я задовільний.

Щоб припинити обстріли, українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, 8 січня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п’ять порушень. Із них чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення, поранено військового.

Нагадаємо, протягом доби 7 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували три порушення режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань. Одне з них – з застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, що сталось вперше у новому році.

Додамо, що The New York Times оприлюднив нову карту скупчення російських військ біля України.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб виправдати можливе вторгнення.

Також стало відомо, що на тлі загрози вторгнення адміністрація президента США Джо Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger.