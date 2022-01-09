Херсонський «моторола» отримав дев’ять років тюрми за служіння в лавах «Л/ДНР»

Як колишній автомийник з Херсонщини став механіком-водієм бойової техніки терористів

Херсонський міський суд заочно визнав винним уродженця Херсонщини Сергія Степанька в участі в терористичній організації і призначив дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 10 грудня.

За даними досудового розслідування, у жовтні 2014 року чоловік прибув до смт Віргульовка Луганської області та за власною ініціативою вступив до лав терористичної організації «ЛНР». До березня 2015 року він брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України і співробітників правоохоронних органів на посаді механіка-водія бойової машини «БТР».

У березні 2015 року бойовик залишив вказане незаконне військове формування та через неконтрольовані Україною пункти пропуску на кордоні з Росією виїхав до анексованого РФ Криму.

На початку вересня 2015 року Степанько через неконтрольовану ділянку кордону з Росією знову повернувся у зону проведення антитерористичної операції на тимчасово окуповану територію Донецької області. Там він вступив до іншої терористичної організації «ДНР», у складі якої до 20 березня 2017 року брав участь та сприяв її злочинній діяльності. Зокрема, обвинувачений ремонтував броньовану техніку та техніку військового призначення інших учасників терористичних організацій; брав участь у патрульно-постовій діяльності незаконних збройних формувань (охорона тренувального полігону воєнізованих підрозділів «ДНР», чергування на блок-постах на лінії зіткнення на непідконтрольній українській владі території Донецької області), доставляв членів військового угрупування «Песняры» терористичної організації «ДНР» до лінії зіткнення для їх участі у бойових діях проти української армії.

У суді захисник обвинуваченого не визнав вину свого клієнта у вчиненні кримінального правопорушення. Пояснив, що без обвинуваченого не можливо з’ясувати об’єктивно, повно та всебічно всі обставини кримінального правопорушення.

Також суд допитав кількох свідків. Цивільна дружина бойовика розповіла, що проживала з ним до травня 2014 року. Потім Степанько поїхав на заробітки до Росії. У липні 2014 року він телефонував дружині та повідомив, що перебуває у Донецьку в батальйоні «Восток» («ДНР»), де працює водієм вантажної машини. Розповідав, що має автомат. Останнього разу він з нею зв`язувався у 2018 році. Тоді вона повідомила йому про обвинувальний акт. Крім цього, у соціальній мережі обвинувачений хизувався перед дружиною «медаллю за оборону» Слов’янська.

Інший свідок розповів, що до червня 2013 року обвинувачений працював у нього (на сайті «Миротворець» є інформація, що Сергій Степанько до війни працював автомийником на Херсонщині). Однак з того часу він його бачив, лише у соцмережах на фотографіях, на яких він був одягнений у військову форму, озброєний автоматом на фоні автомобіля.

Суд визнав винним обвинуваченого у скоєні інкримінованого злочину і відкинув доводи його захисника, пояснивши: при здійсненні заочного досудового розслідування сторона обвинувачення та суд здійснили всі можливі заходи щодо обвинуваченого з дотримання прав на захист та доступу до правосуддя.

Окремо суд стягує з обвинуваченого, який переховується від слідства, 1,2 тис. грн витрат за публікацію повісток в газеті «Урядовий кур’єр».

Нагадаємо, що один із колишніх ватажків «ДНР», громадянин Росії Арсен Павлов (позивний «Моторола»), до війни на Донбасі працював автомийником у Ростові-на-Дону. «Моторолу» було ліквідовано 16 жовтня 2016 року. Терорист загинув внаслідок вибуху в ліфті будинку, де він мешкав у подарованій квартирі йому окупаційною владою Донецька.

Як повідомляв «Главком», у грудні пособниця і кохана бойовика «ДНР» отримала в Україні вісім років тюрми за участь у терористичній організації та незаконному поводженні зі зброєю.

Також у грудні Слов’янський міськрайонний суд Донецької області призначив 11 років позбавлення волі бойовику з «групи Бєзлєра» Віктору Михеду за участь у терористичній організації та жорстокому поводженні з військовополоненими. До січня 2015 року бойовик Михед працював відеооператором і знімав на камеру допити українських військовополонених та цивільних заручників. Зокрема здійснював відеофіксацію імітації розстрілу цивільної особи. Також займався розповсюдженням так званих «бойових листів» про підрозділ Бєзлєра.