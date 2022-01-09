Євросоюз визнає Росію стороною збройного конфлікту на сході України – Боррель

Європа не визнає Росію посередником у кофлікті на Донбасі

Жозеп Боррель заявив, що будь-які перемовини щодо України не повинні проходити без її представників

Росія є стороною збройного конфлікту на сході України, а будь-який діалог щодо України має відбуватися лише за участі її представників. Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

«Немає сумніву, що Росія є стороною цього конфлікту, а не посередником, як вона часто стверджує», – сказав Боррель.

За його словами, будь-які перемовини щодо України не повинні проходити без її представників.

«Наша головна мета – змусити Росію піти на деескалацію напруги», – зазначив Боррель.

Посадовець додав, що діалог необхідний, але при цьому потрібні стримування та рішучість у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

«Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки та великі втрати для Росії», – додав Боррель.

Нагадаємо, високий представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час візиту до України 5 січня відвідав Станицю Луганську, де виступив на брифінгу.

«Немає безпеки в Європі без безпеки України. Зрозуміло, що будь-які дискусії про європейську безпеку, повинні включати ЄС та Україну. Будь-які дискусії про Україну повинні включати Україну, насамперед. Говорити про безпеку в Європі неможливо без консультацій та участі європейців. Тому ми в сильної координації зі США, НАТО та іншими країнами-однодумцями, і це пояснює, окрім бажання висловити нашу підтримку Україні, моя присутність тут сьогодні», – сказав він на брифінгу в Луганській області.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель перебував в Україні 4-6 січня і в рамках візиту відвідав Донбас.

До слова, раніше Жозеп Боррель оцінив вимогу Росії зупинити розширення НАТО та ЄС на схід. Боррель назвав умови Москви припинити подальше розширення «цілком неприйнятними» і зазначив, що це «чисто російська повістка».

Він наголосив, що Москва вперше представила свій порядок денний письмово.

Також у 2021 році Європейський Союз показав яскраві приклади силової політики, зокрема у східному сусідстві, твердо й уніфіковано надаючи своїм партнерам політичну та оперативну підтримку. Одним із підсумків року для ЄС стало протистояння загрозам Росії. Про це високий представник Євросоюзу у закордонних справах та безпековій політиці Жозеп Боррель написавв опублікованому передноворічному огляді у блозі Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Читайте також: