Російська агресія. Найбільша опозиційна партія Грузії висловила підтримку Україні

Партія Михайла Саакашвілі заявила, що Росія прагне реінкарнації Радянського Союзу

Найбільша опозиційна партія Грузії, засновником якої є експрезидент країни, громадянин України Михайло Саакашвілі, нині ув’язнений, «Об'єднаний національний рух» заявляє про безумовну підтримку Україні у боротьбі за свободу. Відповідну заяву оприлюднила на свої сторінці у Facebook екскерівниця української Нацполіції Хатія Деканоїдзе.

«Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України, вільний вибір українського народу вступити до Північноатлантичного альянсу чи будь-якої іншої міжнародної організації в своїх державних інтересах. Заявлена політика російського правлячого режиму – це реінкарнація Радянського Союзу та поділ країн на сфери впливу та буферні зони. РФ відкрито вдається до військових дій та гібридної війни, окупації та анексії сусідніх країн… Дії РФ підривають європейську та світову безпекову архітектуру, встановлену десятиліття тому, і загрожують не тільки нашому регіону, але й встановлюють небезпечний прецедент для всього світу», – йдеться в заяві політичної сили.

«Об'єднаний національний рух» вважає, що «безпрецедентна єдність і зусилля демократичних держав – чіткий меседж РФ, що цивілізований світ протистоїть російським імперіалістичним діям».

«Грузія та Україна стоять перед спільними викликами. Деокупація і свобода – наша спільна боротьба. Тому крайня бездіяльність та мовчання уряду щодо агресивної політики Росії суперечить державним інтересам Грузії та принципу територіальної цілісності нашої країни. Водночас тісна співпраця з Україною та спільні зусилля двох країн з подолання наявних загроз відкрили б вікно можливостей для прискорення євроатлантичної інтеграції Грузії як шляху до процвітання та безпеки нашої країни», – йдеться в повідомленні.

«Об'єднаний національний рух» – колишня провідна правоцентристська партія і найбільша опозиційна сила Грузії. Протягом 2004-2012 років була панівною партією в країні, однак після поразки на виборах 2012 року вона втратила більшість у парламенті. Засновником партії є Михайло Саакашвілі.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по завершенню перемовин із очільницею МЗС Канади Мелані Жолі заявив, що ситуація зі стримуванням агресії Російської Федерації проти України залишається під контролем, тому не потрібно піддаватися паніці.

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