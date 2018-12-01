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    Події в Україні

    Російські окупанти застосували проти військових на Донбасі міномети та гранатомети

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    <p>Українські військові, обороняючись, вживали заходів для придушення ворожого вогню</p> - Російські окупанти застосували проти військових на Донбасі міномети та гранатомети

    Українські військові, обороняючись, вживали заходів для придушення ворожого вогню

    Жоден військовослужбовець не постраждав

    Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це інформує прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

    У районі Павлополя і Лебединського загарбники обстрілювали українських військових з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу Кримського, противник застосував міномети калібру 82 мм, а неподалік Чермалика – станкові гранатомети. Також, окупанти відкривали прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил на підступах до Красногорівки та Мар'їнки.

    Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів.

    Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем – у ході бойових дій не постраждав жоден військовослужбовець Об'єднаних сил.

    Нагадаємо, минулої доби окупанти шість разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двічі фіксувалися випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

    Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. За даними розвідки, чотирьох бойовиків збройних формувань Російської Федерації було знищено.

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