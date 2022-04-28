Російський суд на 20 років відправив українця у колонію суворого режиму

Дмитра Штиблікова звинувачують у державній зраді

Південний окружний воєнний суд Ростова-на-Дону оголосив вирок українцю Дмитру Штиблікову за новим звинуваченням у нібито «державній зраді». Його засудили до 19,5 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму та обмеження волі на один рік після відбуття покарання. Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона заявила, що висунуті Росією обвинувачення українцю є надуманими та політично вмотивованими, а самі кримінальні справи проти Штиблікова – сфабрикованими.

«Термін покарання – 19 років і 6 місяців позбавлення волі – суд здійснив обрахунок починаючи з 09.11.2016 року, і наразі Дмитро Штибліков повинен провести безпідставно в російському ув’язненні ще 14 років», – написала Денісова.

У зв’язку з цим омбудсманка закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочину геноциду РФ стосовно народу України

Дмитра Штиблікова затримали в окупованому Севастополі в листопаді 2016 року за звинуваченням в участі у «диверсійно-терористичній групі головного управління розвідки Міністерства оборони України». Разом із ним російські силовики затримали севастопольців Олексія Бессарабова та Володимира Дудку.

Штибліков та Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в українському аналітичному центрі «Номос», який досліджував тему національної безпеки та євроатлантичної інтеграції в Чорноморсько-Каспійському басейні. Також вони були членами редколегії українського журналу «Чорноморська безпека».

До затриманих довго не допускали незалежних адвокатів. Врешті-решт Штибліков відмовився від їхніх послуг та уклав досудову угоду зі слідством, визнавши свою провину. Угода зі слідством означає повне визнання вини та відмову від подальшого оскарження судового рішення. Правозахисники припустили, що таке рішення він ухвалив під тиском з боку слідства.

16 листопада 2017 року підконтрольний Росії Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до п'яти років колонії суворого режиму зі штрафом у 200 тисяч рублів. Суд визнав його винним у підготовці диверсій за завданням української розвідки й незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. Термін його покарання минув 8 листопада 2021 року, але на волю він не вийшов. Натомість його етапували в СІЗО «Лефортово», де порушили нову справу про «державну зраду». Олексія Бессарабова та Володимира Дудку засудили до 14-річного ув’язнення у колоніях суворого режиму в Ставропольському краї Росії.

«Ця справа була заздалегідь сфальшована. Спочатку в листопаді 2016 року тортурами та тиском вибили покази, а далі, не маючи жодного доказу, всі ті ж показання використали, аби сфабрикувати нову «справу», підло дочекавшись поки за першою справою закінчиться термін позбавлення волі!», – заявила Денісова по нову справу проти Штиблікова.

Нагадаємо, у держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.

Як повідомлялося, військовополонених Збройних сил України утримують у колоніях загального режиму у Ростовській області. Для цих цілей розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії.

Раніше українська омбудсменка Людмила Денісова розповіла, як дорого Україні обходиться утримання одного російського полоненого та в яких умовах ті перебувають.