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Окупанти у відчаї хочуть «викликати Зевса»: перехоплення СБУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти у відчаї хочуть «викликати Зевса»: перехоплення СБУ
На Херсонщині росіяни під щільним вогнем мусили залишити позиції та відступити до укріплення
фото: скриншот відео

На Херсонському напрямку ворог опинився під щільним вогнем завдяки бійцям української спецслужби

Співробітники Служби безпеки України накрили вогнем російських загарбників на Херсонському напрямку. Російські командири у відчаї думаю «викликати Зевса», щоб той допоміг їм блискавками. СБУ виклала перехоплену розмову росіян у Telegram.

«Влучно відпрацювали по ворожих позиціях бійці Головного управління СБУ в АР Крим», – підписала перехоплення пресслужба.

СБУ розшифрувала діалог росіян:

– Лягають купно і точно!
– Повтори, не зрозумів. А куди приліт був?
– Бл*, ну хоч зробіть щось. Вони вийти нам не дають!
– Та не знаю я. У принципі от думаю Зевса закликати, блискавками вразити там...

«Очевидно, цей бог їм не допоміг бо врешті-решт окупанти вирішили залишити позиції та відступити до укріплення з кодовою назвою «дом баби Тані», – прокомнтували розмову в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ був крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Тим часом кримські пабліки публікують фото наслідків удару по штабу російського флоту. Фото свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки. Наразі окупанти попереджують про небезпеку повторних ударів.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. Водночас очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов переконує, що російські сили ППО вдало захистили півострові і всі ракети збито.

Теги: Крим окупанти СБУ Херсонщина

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