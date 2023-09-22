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В окупованому Севастополі пролунав потужний вибух

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В окупованому Севастополі пролунав потужний вибух
Користувачі пишуть про влучання в Севастопольську ТЕЦ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В окупованому Севастополі о 17:39 пролунав потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах

В окупованому Севастополі о 17:39 пролунав потужний вибух. За словами очевидців, від нього затремтіли шибки у вікнах. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Користувачі пишуть про влучання в ТЕЦ.

Одразу після вибухів місцевих жителів закликали утриматися від поїздок на машині в центрі міста, поки там нібито транспортуватимуть частини збитої ракети.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Над містом помітили дим, окупанти, ймовірно, увімкнули димову завісу. 

Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

В окупованому Севастополі пролунав потужний вибух фото 1

До слова, після низки вибухів у тимчасово окупованому Криму, біля Бахчисараю спалахнула пожежа

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі вже лунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті та закрили прохід для суден.

Також Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

Однак вже через пів години відомство передумало, та написало, що окупант не загинув, а просто зник безвісти.

Читайте також: Україна вразила штаб окупаційного флоту. Що відбувається у Севастополі (оновлено)
Теги: Крим війна Севастополь

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