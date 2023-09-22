В окупованому Севастополі пролунав потужний вибух

Користувачі пишуть про влучання в Севастопольську ТЕЦ

В окупованому Севастополі о 17:39 пролунав потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах

В окупованому Севастополі о 17:39 пролунав потужний вибух. За словами очевидців, від нього затремтіли шибки у вікнах. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Користувачі пишуть про влучання в ТЕЦ.

Одразу після вибухів місцевих жителів закликали утриматися від поїздок на машині в центрі міста, поки там нібито транспортуватимуть частини збитої ракети.

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Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Над містом помітили дим, окупанти, ймовірно, увімкнули димову завісу.

Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

До слова, після низки вибухів у тимчасово окупованому Криму, біля Бахчисараю спалахнула пожежа.

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Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі вже лунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті та закрили прохід для суден.

Також Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

Однак вже через пів години відомство передумало, та написало, що окупант не загинув, а просто зник безвісти.