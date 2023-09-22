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Командувач Повітряних сил потролив роботу ППО окупантів у Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Командувач Повітряних сил потролив роботу ППО окупантів у Криму
фото з відкритих джерел

Микола Олещук: «Ми ж обіцяли, що «далі буде...».

Чергові вибухи у тимчасово окупованому Севастополі свідчать про те, що ЗСУ дотрималася своєї обіцянки перетворити життя окупантів а пекло. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в Telegram.

«Ми ж обіцяли, що «далі буде...». Тому, поки окупанти приходять до тями в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних сил», – написав Олещук.

Він також потролив росіян, які стверджують, що всі ракети над Севастополем нібито були збиті. За його словами, у ЗСУ сподіваються, що наступного разу протиповітряна оборона окупантів знову «не підведе».

«Севастополь – місто Військово-морських сил Збройних сил України!» – наголосив командувач Повітряних сил.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ був крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Тим часом кримські пабліки публікують фото наслідків удару по штабу російського флоту. Фото свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки. Наразі окупанти попереджують про небезпеку повторних ударів.

 

Теги: окупанти Севастополь Telegram місто Крим

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