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Британський гелікоптер Sea King вже працює в Україні (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Британський гелікоптер Sea King вже працює в Україні (відео)
Західна авіаційна техніка виконує місії біля Чорного моря
фото: кадр відео

Резніков пообіцяв, що співпраця з британцями буде розвиватися й надалі

Міністр оборони України Олексій Резніков показав роботу гелікоптера Sea King, який передала для потреб української армії Велика Британія, на півдні Україні – біля берегів Чорного моря. Відповідне відео Резніков опублікував у своєму Twitter.

«Sea King з Великої Британії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні. Це потужне посилення для ВМС України», – написав Резніков.

Резніков пообіцяв, що співпраця з британцями буде розвиватися й надалі.

«Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі!», – запевнив український міністр. 

Британський гелікоптер Sea King був розроблений для використання як військовий транспортний вертоліт, який може взяти на борт до 28 повністю екіпірованих військовослужбовців.

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