Британський гелікоптер Sea King вже працює в Україні (відео)
Резніков пообіцяв, що співпраця з британцями буде розвиватися й надалі
Міністр оборони України Олексій Резніков показав роботу гелікоптера Sea King, який передала для потреб української армії Велика Британія, на півдні Україні – біля берегів Чорного моря. Відповідне відео Резніков опублікував у своєму Twitter.
«Sea King з Великої Британії прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні. Це потужне посилення для ВМС України», – написав Резніков.
Резніков пообіцяв, що співпраця з британцями буде розвиватися й надалі.
«Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі!», – запевнив український міністр.
Британський гелікоптер Sea King був розроблений для використання як військовий транспортний вертоліт, який може взяти на борт до 28 повністю екіпірованих військовослужбовців.
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