Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка Британії пояснила, чому окупаційна влада переїхала до Генічеська

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка Британії пояснила, чому окупаційна влада переїхала до Генічеська
У Генічеську рашисти можуть отримати підкріплення з Криму
фото ілюстративне

Генічеськ знаходиться поза зоною дії артилерії ЗСУ

Покинувши Херсон, Росія зробила портове місто Генічеськ на Азовському морі «тимчасовою столицею» окупованого регіону. РФ, ймовірно, також туди передислокує підрозділи військового управління. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російських командувачів, які зміцнюють свою оборону на півдні України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Генічеську є хороші можливості для координації дій проти загроз із Херсона та з боку окупованого Мелітополя у Запорізькій області, а також можливість отримати підкріплення з Криму.

«Крім того, наразі він (Генічеськ, – ред.) знаходиться поза зоною дії українських артилерійських систем, які завдали значних ушкоджень російським командним пунктам», – додали у розвідці.

Розвідка Британії пояснила, чому окупаційна влада переїхала до Генічеська фото 1

Як відомо, після визволення Херсона українськими військами новою тимчасовою «столицею» окупованої частини Херсонської області Росія назвала Генічеськ.

Також варто зазначити, що окупаційна адміністрація захопленого Росією Каховського району Херсонської області, розташованого на лівому березі Дніпра, оголосила про евакуацію своїх співробітників

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Тим часом до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Також у Херсоні запровадили комендантську годину

Читайте також: Як Росія «перемагає» Україну. Три місяці брехні
Теги: війна росія окупанти Україна Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У розвідці вважають, що російські удари найперше мають вплив на цивільне населення України
Британська розвідка повідомила, чому Росія атакує цивільну інфраструктуру України
11 листопада, 09:31
8 листопада окупанти планували почати заміну 64-метрового прильоту автомобільної частини мосту
Британська розвідка розкрила провальні плани Кремля щодо Кримського мосту
9 листопада, 09:04
Втрата західного берега Херсона, швидше за все, завадить Росії здійснити своє стратегічне прагнення створити сухопутний міст, який веде до Одеси
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян
10 листопада, 08:48

Події в Україні

Ракетна атака на Запоріжжя: Банкова показала наслідки (фото)
Ракетна атака на Запоріжжя: Банкова показала наслідки (фото)
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 15 листопада
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 15 листопада
Розвідка Британії пояснила, чому окупаційна влада переїхала до Генічеська
Розвідка Британії пояснила, чому окупаційна влада переїхала до Генічеська
ЗСУ вже ліквідували понад 82 тис. окупантів – Генштаб
ЗСУ вже ліквідували понад 82 тис. окупантів – Генштаб
У Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів
У Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
310K
Генсек НАТО виступив із тривожною заявою для українців 
127K
Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні
73K
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
65K
Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України
62K
Поразка Путіна в Україні. Росія припинила держпрограму озброєння – росЗМІ
31K
Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: перші заяви

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Вчора, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Вчора, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту