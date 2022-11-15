Розвідка Британії пояснила, чому окупаційна влада переїхала до Генічеська

У Генічеську рашисти можуть отримати підкріплення з Криму

Генічеськ знаходиться поза зоною дії артилерії ЗСУ

Покинувши Херсон, Росія зробила портове місто Генічеськ на Азовському морі «тимчасовою столицею» окупованого регіону. РФ, ймовірно, також туди передислокує підрозділи військового управління. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російських командувачів, які зміцнюють свою оборону на півдні України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Генічеську є хороші можливості для координації дій проти загроз із Херсона та з боку окупованого Мелітополя у Запорізькій області, а також можливість отримати підкріплення з Криму.

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«Крім того, наразі він (Генічеськ, – ред.) знаходиться поза зоною дії українських артилерійських систем, які завдали значних ушкоджень російським командним пунктам», – додали у розвідці.

Як відомо, після визволення Херсона українськими військами новою тимчасовою «столицею» окупованої частини Херсонської області Росія назвала Генічеськ.

Також варто зазначити, що окупаційна адміністрація захопленого Росією Каховського району Херсонської області, розташованого на лівому березі Дніпра, оголосила про евакуацію своїх співробітників.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Тим часом до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Також у Херсоні запровадили комендантську годину.