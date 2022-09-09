Розвідка підрахувала, скільки ракет залишилось у РФ

Росії вистачить ракет ще на три роки

У Росії залишилося менше 200 «Іскандерів» і вона їх береже, натомість випускає по Україні старі ракети С-300, котрі треба утилізувати. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Іскандер» зараз застосовується дуже рідко. Востаннє, буквально у серпні, коли вони застосували в район Києва, з території Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість ракет залежить від того, що зараз застосовує РФ. С-300 – це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Їх близько 7 тисяч. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, Росія просто випускає ракети по Україні.

«Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на три роки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, рашисти за підрахунками, могли виробляти в рік 150-180 ракет «Калібр». І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва.

Нагадаємо, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.