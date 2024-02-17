Розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки (фото)
Наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у складі Сил безпеки і оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат штурмовим підрозділам росіян, які постійно наступали. Про це повідомила пресслужба ГУР МО, оприлюднивши відповідні фото.
У межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу «Дозор» ДПСУ, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор.
Під час оборонної операції на Авдіївському напрямку розвідники використовували зокрема бойові броньовики українського виробництва «Сікач» та «Характерник», які зображені на фото. Вони чудово зарекомендували себе в бойових умовах.
Наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога.
Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.
Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.
До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.
Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.
Триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.
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