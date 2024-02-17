Розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки (фото)

Для оборони Авдіївки розвідники використовували бойові броньовики українського виробництва «Сікач» та «Характерник»

Наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у складі Сил безпеки і оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат штурмовим підрозділам росіян, які постійно наступали. Про це повідомила пресслужба ГУР МО, оприлюднивши відповідні фото.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу «Дозор» ДПСУ, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор.

7 фото На весь екран













Під час оборонної операції на Авдіївському напрямку розвідники використовували зокрема бойові броньовики українського виробництва «Сікач» та «Характерник», які зображені на фото. Вони чудово зарекомендували себе в бойових умовах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.