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Розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки (фото)
Для оборони Авдіївки розвідники використовували бойові броньовики українського виробництва «Сікач» та «Характерник»
фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Telegram

Наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у складі Сил безпеки і оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат штурмовим підрозділам росіян, які постійно наступали. Про це повідомила пресслужба ГУР МО, оприлюднивши відповідні фото.

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У межах наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу «Дозор» ДПСУ, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор.

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Під час оборонної операції на Авдіївському напрямку розвідники використовували зокрема бойові броньовики українського виробництва «Сікач» та «Характерник», які зображені на фото. Вони чудово зарекомендували себе в бойових умовах.

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Наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян. 

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. 

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Теги: пожежа Авдіївка втрати відео Олександр Сирський

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