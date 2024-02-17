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Якою ціною росіянам далася Авдіївка: коментарі Z-пропагандистів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Якою ціною росіянам далася Авдіївка: коментарі Z-пропагандистів
Ворог отримав чергові руїни
фото з відкритих джерел

У битві за Авдіївку військово-політичне командування РФ поклало тисячі своїх громадян

Ворожі Z-канали активно пишуть про те, якою ціною далося взяття Авдіївки, точніше того, що від неї залишилося. Так, вибороти її було значно «витратніше», ніж Бахмут. Це зауважив журналіст Юрій Бутусов.

«Авдіївка обійшлася нам кратно дорожче, ніж Артемівськ (Бахмут)», – пишуть там.

У битві за Авдіївку військово-політичне командування РФ поклало тисячі своїх громадян. Тепер по місту, пишуть росіяни, не бігають люди у залізних касках, бо вони просто закінчилися. Натомість у сухому залишку ворог отримав чергові руїни, що димляться. Як акцентує Бутусов, чому Авдіївку так шалено завалювали трупами – очевидно.

Якою ціною росіянам далася Авдіївка: коментарі Z-пропагандистів фото 1

«До виборів Путіна терміново потрібна була хоч якась перемога. І її здобули тією самою ціною, про яку пишуть друзі Гіркіна-Стрєлкова», – підсумував він.

За повідомленнями ворожих телеграм-каналів, в Авдіївці пахне мертвичиною й гаром. Нічим більше, аж до самих запорізьких рубежів. А зазомбовані росіяни продовжують волати про те, що був здійснений великий подвиг – «за межами мислимого та немислимого».

Якою ціною росіянам далася Авдіївка: коментарі Z-пропагандистів фото 2

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян. 

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. 

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Теги: Авдіївка журналіст Юрій Бутусов перемога ворог руїни Бахмут росіяни

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