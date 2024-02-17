Якою ціною росіянам далася Авдіївка: коментарі Z-пропагандистів

У битві за Авдіївку військово-політичне командування РФ поклало тисячі своїх громадян

Ворожі Z-канали активно пишуть про те, якою ціною далося взяття Авдіївки, точніше того, що від неї залишилося. Так, вибороти її було значно «витратніше», ніж Бахмут. Це зауважив журналіст Юрій Бутусов.

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«Авдіївка обійшлася нам кратно дорожче, ніж Артемівськ (Бахмут)», – пишуть там.

У битві за Авдіївку військово-політичне командування РФ поклало тисячі своїх громадян. Тепер по місту, пишуть росіяни, не бігають люди у залізних касках, бо вони просто закінчилися. Натомість у сухому залишку ворог отримав чергові руїни, що димляться. Як акцентує Бутусов, чому Авдіївку так шалено завалювали трупами – очевидно.

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«До виборів Путіна терміново потрібна була хоч якась перемога. І її здобули тією самою ціною, про яку пишуть друзі Гіркіна-Стрєлкова», – підсумував він.

За повідомленнями ворожих телеграм-каналів, в Авдіївці пахне мертвичиною й гаром. Нічим більше, аж до самих запорізьких рубежів. А зазомбовані росіяни продовжують волати про те, що був здійснений великий подвиг – «за межами мислимого та немислимого».

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.

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До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.