Операція виводу військ із Авдіївки триває, Третя штурмова бригада повідомила подробиці

Вихід з Авдіївки – це було правильне та логічне рішення, але надзвичайно складне в реалізації

Ситуація в цілому на Авдіївському напрямку важка

Процес виходу українських сил з Авдіївки Донецької області триває й зараз. Рішення про відхід було логічним та правильним. Про це заявив майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, головне те, що вдалося зберегти більшість особового складу.

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«Третя штурмова бригада за свій період перебування в Авдіївці встигла перебаранити тисячі російських п*дорів. Знищити купу техніки. Але головне – нам вдалось вберегти більшість свого особового складу. Що надзвичайно важливо для того, щоб далі вбивати п*дорів та звільняти свої території. Станом на зараз операція по виводу військ триває. Вихід з Авдіївки – це було правильне та логічне рішення. Але надзвичайно складне в реалізації», – зазначив Жорін.

Рішення про відхід було логічним та правильним, вважає Жорін фото: Максим Жорін/Telegram

Офіцер також додав, що ситуація в цілому на Авдіївському напрямку важка. «Попереду нас чекають дуже складні бої», – наголосив Жорін.

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Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

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Триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.