Партизани розповіли, як окупанти мстять командуванню за «м’ясні штурми» Авдіївки

Окупанти хочуть помститися за загиблих товаришів, здаючи партизанам місця розташування техніки РФ

Російські окупанти, які штурмували Авдіївку, тепер мстять за це своєму командуванню. Про це повідомив партизанський рух «Атеш».

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«У ході штурмів Авдіївки до нас масово звертаються російські військові. Вони надсилають нам координати пунктів управління, польових складів із боєприпасами та місця стоянки техніки. Їхня мотивація проста: помститися за загиблих товаришів, які полягли в м'ясних штурмах», — розповіли партизани.

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Росіяни надсилають партизанам координати пунктів управління, польових складів із боєприпасами та місця стоянки техніки РФ фото: «Атеш»

Агенти «Атеш» із 87-го стрілецького полку, 55-го і 115-го окремих мотострілецьких бригад Росії повідомляють, що таких втрат, як в Авдіївці, у Росії ще не було за всю війну в Україні.

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«Військовослужбовці Росії змушені наступати під загрозою розстрілу. Оскільки самі неодноразово були свідками цього процесу», — додали партизани.

Крім того, за їхніми даними, російський наступ часто проводився без організації евакуації поранених та загиблих. Деяким окупантам доводилося забирати бронежилети із загиблих побратимів.

Партизани «Атеш» передали здобуту інформацію Силам оборони України.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

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Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.