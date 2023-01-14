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Розвідка: Росія готується до довготривалої війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка: Росія готується до довготривалої війни
фото: Генштаб

За даними розвідників, Росія спрямувала всі ресурси на посилення потенціалу військових

Росія готується до довготривалої війни в Україні. Про це свідчить не тільки перехід економіки на воєнні рейки, але і призначення нового голови Генштабу. Про це повідомляє на Головне управління розвідки.

«Проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу РФ свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідників, ці заходи спрямовані на посилення потенціалу ЗС РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами.

«Намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни», – констатують в розвідці.

Нагадаємо, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.

Теги: розвідка населення воєнний стан військові росія війна ворог

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