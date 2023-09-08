Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню

«Всі цілі пронумеровані, визначені по ієрархії та визначене їхнє значення»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України визначило список стратегічних об'єктів РФ, які підлягають знищенню. Розвідка методично працює над цим завданням. Про це повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

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«Ми працюємо методично, визначаємо найбільш критичні цілі і найбільш критичні об'єкти для самої Росії. Це об'єкти військові, об'єкти оборонно-військового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет, безпілотників. Тому цілей у нас багато», – зазначив він.

Скібіцький наголосив, що всі цілі пронумеровані, визначені по ієрархії та визначене їхнє значення.

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«І ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб знизити потенціал РФ і досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його продукції, перестануть виготовляти військову продукцію», – додав він.

Крім того, повідомляється, що навіть самі росіяни визнають, що українська розвідка працює дуже точно і точково по об'єктах, які забезпечують можливість Росії вести війну.

Представник розвідки розповів, що ГУР використовує зараз для цих цілей усі засоби, які у нас є. Це і безпілотники, і ракетні системи, і агентурні одиниці, які діють в тому числі на території РФ, а також послуговується методиками НАТО. При цьому він зауважив, що партнери України мають деякі застереження до роботи української розвідки на території РФ, однак загалом є повне розуміння ситуації і дій української сторони.

«Наші партнери розуміють, що ми працюємо в цьому напрямку не для того, аби просто запустити ракету чи безпілотник на територію РФ. Є у партнерів деякі застереження стосовно нашої роботи, але з військової точки зору у них є повне розуміння цієї ситуації і тих дій, які ми робимо», – додав він.

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Нагадаємо, триває 562-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 10 ракетних, 60 авіаційних ударів, здійснив 37 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.