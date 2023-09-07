Розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року

У Білому дому існують розбіжності щодо прогресу, який наші воїни можуть досягти за цей час

Трент Мол: Україна матиме можливості для нового ривка у 2024 році

Ймовірність того, що Збройні сили України здійснять прорив російської оборони до кінця року становить 40-50%. Водночас обмежена кількість боєприпасів та погіршення погоди зроблять завдання «дуже важким». Про це розповів директор з аналізу Розвідувального управління Міноборони США Трент Мол, повідомляє The Economist.

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За словами Мола, якщо ЗСУ не вдасться досягти прориву в поточному році, однак вдасться розширити позиційний район навколо Роботиного, утримати позиції й забезпечити приплив боєприпасів – Україна матиме можливості для нового ривка у 2024 році.

Директор з аналізу Розвідувального управління Міноборони США також відзначив роль російського генерала Сергія Суровікіна, який створив оборонні рубежі росіян, а також ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, найманці якого досягли найвідчутніших результатів за останній рік. Наразі обидва знаходяться поза полем бою, оскільки першого було звільнено, а другий нібито загинув в авіакатастрофі.

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Свій оптимізм Мол пояснив недавніми успіхами українських воїнів на полі бою. Водночас якби питання прориву порушувалось би два тижні тому – прогнози розвідника були б більш песимістичні.

Як пише видання, один з представників адміністрації голови Білого дома Джо Байдена заявив, що до кульмінації наступу ЗСУ залишилося близько шести-семи тижнів бойових дій. Зокрема існують розбіжності щодо прогресу, який наші воїни можуть досягти за цей час. Дехто вважає, що ЗСУ, кинувши більшу частину своїх резервів до прориву другої лінії – навряд чи просунуться далеко.

«Якщо подивитися на поле бою за п’ять років, то воно може виглядати приблизно так само», – пояснив високопосадовець американської розвідки.

Триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.