Розвідка та ЗСУ знищили штаб окупантів на Запоріжжі (відео)

Аеророзвідники ГУР МО України виявили та ліквідували на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб

Внаслідок успішної операції Головного управління розвідки та оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» на тимчасово окупованій території Запорізької області був знищений штаб росіян, у ворога є загиблі та поранені. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомляється, аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб.

«У взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія» завдали по об’єкту ракетного удару – штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень», – йдеться у повідомленні ГУР.

💥💥 Бійці ГУР та ОСУВ “Таврія” знищили ворожий штаб разом з окупантами - шестеро загарбників вирушили на концерт до кобзона, ще троє зазнали важких поранень pic.twitter.com/qDmHsICXzc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 30, 2024

Нагадаємо, 27 грудня у Запорізькій області ліквідовано трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Як повідомляється, ліквідація відбулавя внаслідок успішної операції Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ «Таврія».

Співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування четвертої гвардійської військової бази РФ, які беруть участь у війні проти України у Запорізькій області.

Раніше Головне управління розвідки ліквідувало заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро «Марс» Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові БПЛА. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела у військовій розвідці. За даними джерел ЗМІ, ліквідувати російського конструктора вдалося в Підмосковʼї.