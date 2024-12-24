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Макрон затвердив новий уряд Франції, глави МЗС та Міноборони зберегли посади

Ірина Бура
glavcom.ua
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Макрон затвердив новий уряд Франції, глави МЗС та Міноборони зберегли посади
Макрон затвердив склад нового уряду країни
фото з відкритих джерел

Перше засідання нового уряду відбудеться 3 січня

У понеділок, 23 грудня, Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з прем'єр-міністром Франсуа Байру затвердив склад нового уряду країни. Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Себастьєн Лекорну, який був в авангарді військової підтримки України з боку Франції, залишається міністром оборони.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро також зберіг свою посаду.

Ультраправий Бруно Ретайо залишається на посаді міністра внутрішніх справ, відповідаючи за безпекову та міграційну політику Франції.

Міністром юстиції став колишній міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Серед нових облич в уряді – два колишні прем'єр-міністри. Мануель Вальс буде міністром у справах заморських територій, а Елізабет Борн очолить міністерство освіти.

Перше засідання нового уряду відбудеться 3 січня.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що новим прем’єр-міністром стане лідер «Демократичного руху» MoDem Франсуа Байру. 

Окрім того, напередодні Нацзбори Франції ухвалили резолюцію про недовіру уряду прем'єр-міністра країни Мішеля Барньє – за такий крок проголосував 331 депутат. Це рішення ухвалили після того, як французький Кабмін ухвалив соціальну частину держбюджету без голосування в парламенті – тепер ці положення будуть скасовані, а уряд Франції змушений буде піти у відставку вперше з 1962 року.

Макрон при цьому заявив, що не планує залишати свою посаду до кінця терміну та назвав такі пропозиції «політичною фантастикою». Згодом Макрон пообіцяв призначити нового прем’єр-міністра упродовж наступних 48 годин. 

Як повідомлялося, голова фракції партії «Національне об'єднання» у парламенті Франції Марін Ле Пен може повалити французький уряд за 48 годин.

До слова, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, мер Франсуа Байру і мер Труа Франсуа Баруєн були головними кандидатами на посаду прем'єр-міністра Франції на тлі політичної кризи в країні.

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Теги: Кабмін міністр депутат Міноборони партії Мануель Вальс президент Еммануель Макрон вибори

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