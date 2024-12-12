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У Підмосков'ї ліквідовано конструктора, який модернізував російські ракети – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Підмосков'ї ліквідовано конструктора, який модернізував російські ракети – ЗМІ
Заступника генерального конструктора «Марсу» було застрелено поблизу Котельників
фото з відкритих джерел

Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня Х-69

Головне управління розвідки ліквідувало заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро «Марс» Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові БПЛА. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела у військовій розвідці.

За даними джерел ЗМІ, ліквідувати російського конструктора вдалося в Підмосковʼї.

Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня Х-69
Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня Х-69
фото з соцмереж

«У Кузьминскому лісопарку поблизу Котельників, що в Підмосковʼї було застрелено заступника генерального конструктора, керівника відділу функціонального програмного забезпечення конструкторського бюро «Марс» Михайла Олександровича Шатського», – повідомило джерело.

Михайло Шатський був керівником відділу функціонального програмного забезпечення російського федерального державного унітарного підприємства московське дослідно-конструкторське бюро, яке є дочірнім підприємством російського державного холдингу з атомної енергії «Росатом».

Заступника генерального конструктора «Марсу» було застрелено поблизу Котельників
Заступника генерального конструктора «Марсу» було застрелено поблизу Котельників
фото з соцмереж

Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня Х-69, а його колеги вважали знищеного конструктора головним ідеологом впровадження штучного інтелекту в БПЛА та в інші літальні та космічні російські апарати.

Нагадаємо, тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено у середу, 6 грудня 2023 року, на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки.

Теги: ракета вбивство росіяни росія зброя озброєння ГУР розвідка

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