Морські дрони знищили російські системи спостереження на газових платформах поблизу Криму (відео)

Полювання на ворога у Чорному морі триває

Морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил України завдали точних ударів по російських цілях біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ України.

«Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди», – йдеться в повідомленні.

Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали точних ударів по російських цілях



Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. pic.twitter.com/8aDpgsw67b December 7, 2024

Нагадаємо, триває 1018-й день повномасштабної війни.

Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 163 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України два ракетних та сім авіаційних ударів, використав для ураження 512 дронів-камікадзе та 12 КАБів. Здійснив понад 3,2 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.