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Розвідка повідомила про ліквідацію трьох російських офіцерів у Запорізькій області

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розвідка повідомила про ліквідацію трьох російських офіцерів у Запорізькій області
Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операці
скриншот відео

Співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування четвертої гвардійської військової бази РФ

У Запорізькій області ліквідовані троє російських офіцерів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що ці особи ліквідовані внаслідок успішної операції Департаменту активних дій ГУР, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем Збройних сил України та оперативного угруповання військ «Таврія».

Співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування четвертої гвардійської військової бази РФ, які беруть участь у війні проти України у Запорізькій області.

Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ «Таврія», 190 навчальний центр СБС і тактична група «Тайфун» СБУ.

Одразу після початку польової наради загарбників по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару із Himars, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони.

Внаслідок операції ліквідовані:

  • командир першого батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ капітан Дмитро Нагорний;
  • заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС РФ капітан Григорій Крохмальов;
  • командир зенітної батареї четвертої гвардійської військової бази ЗС РФ капітан Юрій Фомін.

Також знищено п'ять одиниць російської автомобільної техніки.  

Нагадаємо, Головне управління розвідки ліквідувало заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро «Марс» Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові БПЛА. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела у військовій розвідці. За даними джерел ЗМІ, ліквідувати російського конструктора вдалося в Підмосковʼї.

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Теги: військові росія ГУР

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