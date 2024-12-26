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Авіакомпанія «Ель-Аль» призупиняє всі рейси за маршрутом Тель-Авів – Москва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Авіакомпанія «Ель-Аль» призупиняє всі рейси за маршрутом Тель-Авів – Москва
Поки що польоти відмінено на найближчий тиждень
фото: ImmunoCap.ru

Наступного тижня буде проведено повторну оцінку ситуації, після чого буде прийнято рішення щодо відновлення рейсів

Найбільша ізраїльська авіакомпанія El Al призупинила рейси з Тель-Авіва до Москви через «події у повітряному просторі Росії». Про це повідомляє 9 канал Ізраїль.  

Повідомляється, що польоти відмінено на тиждень. Наступного тижня буде проведено повторну оцінку ситуації, після чого буде прийнято рішення про відновлення рейсів.   

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

На місці аварії літака Azerbaijan Airlines знайшли чорну скриньку. Як повідомив головний транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейманов, чорну скриньку вже вилучили. Бортовий самописець, знайдений на місці трагедії, долучений до кримінальної справи як речовий доказ. 

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК).

За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: Ізраїль літак росія

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