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Розвідник розповів, як зустрівся в бліндажі з Будановим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Розвідник розповів, як зустрівся в бліндажі з Будановим
Буданов часто буває на передовій
фото: ГУР МО

За словами Донбаса, такі зустрічі неабияк підіймають дух йому і побратимам

Головний розвідник України генерал Кирило Буданов часто приїжджає на позиції, щоб особисто оцінити ситуацію та підтримати вояків. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю Володимиру Золкіну розповів боєць спецпідрозділу ГУР «Артан» Володимир із позивним Донбас.

«Він (Буданов, – ред.) може приїхати на острів Зміїний, скупатися з пацанами в морі, одягнутися, і поїхати далі», – каже розвідник.

Спецпризначенець розказав про свою зустріч із Будановим на передку. За його словами, ніхто про приїзд шефа розвідки не попереджав, і додаткових безпекових заходів вони напередодні не вживали. Водночас це була позиція, яку методично «розбирали» – постійно працювали «Гради», літали дрони.

Буданов поспілкувався з військовими і поїхав.

«Друг поділився зі мною враженнями. Каже: «Сиджу в бліндажі. Чую: «Здоров, мужики». Тисну протягнуту мені руку. Піднімаю очі, а це Кирило Олексійович», – розповів розвідник.

За словами Донбаса, такі зустрічі неабияк підіймають дух йому і побратимам.

Раніше дружина начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Маріанна Буданова уперше з`явилася на публіці після отруєння важкими металами. 

Речовини, виявлені в організмі Маріанни, за інформацією розвідки, «не використовуються у побуті й військовій справі» і являють собою ртуть і миш`як. Натомість у Кирила Буданова симптомів не було. Справу кваліфікували, як замах на убивство. Припускають, що Буданову, «найімовірніше, отруїли через їжу» . Наразі вона вже завершила курс лікування.

Зауважимо, дружина Кирила Буданова – Маріанна – за фахом психолог. Водночас відомо, що вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

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Теги: Донбас отруєння дружина Кирило Буданов психолог

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