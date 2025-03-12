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Кримський політв’язень Рустем Віратті помер у російській вʼязниці

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кримський політв’язень Рустем Віратті помер у російській вʼязниці
У Рустема Віратті залишилась дружина та троє дорослих дітей
фото: Меджліс кримськотатарського народу

Як вдалося встановити, після арешту Рустем Віратті піддавався численним тортурам та був сильно побитий

Кримський політв’язень Рустем Віратті помер у російській тюрмі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Меджліс кримськотатарського народу та Кримськотатарський Ресурсний Центр

Його звинуватили в «допомозі економічній блокаді Криму, яка почалась у 2015 році, та в участі в кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджихана».

Правозахисники розповіли, що російські силовики затримали Віратті 16 березня 2023 року в Новоолексіївці Херсонської області. Під час обшуку в нього, зокрема, знайшли прапори батальйону. Наступного дня, 17 березня, його катували та побили, але відпустили. Згодом його знову затримали зі словами: «Тепер – надовго».

Всі судові засідання щодо чоловіка проходили в закритому режимі. Після вироку – вісім років суворого режиму – Віратті спочатку вивезли до Уфи, а потім до виправної колонії міста Дмитровоград Ульяновської області, звідки й прийшла звістка про його смерть.

Про загибель в’язня членам родини стало відомо 10 лютого 2025 року, проте точної дати та причини смерті встановити досі не вдалося. В Рустема Віратті залишилась дружина та троє дорослих дітей.

Як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в коментарі Суспільному, рідні загиблого намагаються отримати його тіло.

«Брат його поїхав, щоби забрати тіло. Поховають в селищі міського типу Рикове Генічеського району Херсонської області. За попередньою інформацією, якщо все встигнуть, дженазе (ісламський похоронний обряд - ред.) очікується завтра. Все залежить від того, як його довезуть», – повідомив Чубаров.

У Кримськотатарському Ресурсному Центрі наголошують, що це уже не перша смерть політв’язнів. Так, що 7 лютого 2023 року стало відомо про смерть політв‘язня Констянтина Ширінга, а 10 лютого 2023 року у СІЗО-3 м. Новочеркаська Ростовської області помер кримський татарин, політв’язень Джеміль Гафаров. Крім цього, за даними КРЦ зафіксовано 61 загиблого за період окупації Криму, 29 з яких – представники кримськотатарського народу.

Нагадаємо, увʼязненому в Російській Федерації учаснику Революції гідності Андрію Коломійцю керівництво колонії продовжило термін перебування у штрафному ізоляторі. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на дружину політвʼязня Галину Заліханову (Коломієць).

Також незаконно засудженому в Росії українцю Геннадію Лимешку зробили щеплення від Covid-19 проти його волі вакциною, яка не визнана ВООЗ. 

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Теги: Рефат Чубаров Меджліс смерть дружина обряд

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