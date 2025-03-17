«Мене, майже напевно, отруїли фосфатами». Відомий історик зробив гучну заяву

Історик: Тепер визначені ворогами мої органи не отримують харчуванння

Український політолог, політичний консультант та історик Олександр Палій заявив, що його нібито отруїли. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Палія у Facebook.

«Друзі, мене отруєно! Для лікування потрібна військова медицина», – написав історик. Спершу деталі він не розкривав.

Уже у понеділок, 17 березня, історик наголосив, що його «майже напевно отруїли фосфатами». «Спрощуючи, збито налаштування рецепторів в моєму організмі. Тепер визначені ворогами мої органи не отримують харчуванння. Дещо схоже на Голодомор», – пояснив він.

Під дописом користувачі одразу почали бажати якнайшвидшого одуження.

Олександр Палій – це український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2001 році він закінчив Києво-Могилянську академію (спеціальності політологія та історія), а у 2006 році захистив кандидатську дисертацію з національної безпеки в Національному інституті проблем міжнародної безпеки. Олександр Палій є автором понад 70 наукових публікацій, близько 700 статей у газетах і журналах, 150 відео та девʼять книг. У 2012 році він отримав премію імені Джеймса Мейса (премія в галузі публіцистики).

Нагадаємо, дружина начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Маріанна Буданова уперше зʼявилася на публіці після отруєння важкими металами. Буданова разом із чоловіком відвідали спеціальну зустріч YES у Києві та поспілкувалися з її гостями.

На кадрах видно, що Маріанна перебуває у нормальному стані та усміхається. Вони разом із Кирилом Будановим поспілкувалися з гостями заходу.

Раніше «Главком» розповідав про життєвий шлях і отруєння третього президента України Віктора Ющенка.