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Скільки ракет KN-23 планує передати КНДР Росії у 2025 році? Відповідь розвідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки ракет KN-23 планує передати КНДР Росії у 2025 році? Відповідь розвідки
Буданов заявив, що КНДР планує передати РФ ракети
фото: glavcom.ua

Буданов про ракети KN-23: Перші застосування показали низьку точність цього озброєння

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що КНДР цього року планує передати Росії ще 148 ракет KN-23. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

«Перші застосування показали низьку точність цього озброєння. Після цього за допомоги російських фахівців були проведені модернізаційні роботи і зараз точність стала прийнятною», – зауважив Буданов.

Як повідомлялося, росіяни повністю окупували Свердлікове у Курській області. Одночасно з цим, вони активно полюють на логістику, яка йде на Курщину, активно здійснюючи вогневе ураження по всьому що рухається в ту сторону на Сумщині.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці Північної Кореї, яких українські захисники захопили в полон у Курській області Російської Федерації, вважали, що воюють проти солдатів Південної Кореї.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що росіяни розпочали широкомасштабний наступ з Курської області. Проте за даними Центру протидії дезінформації, це не відповідає дійсності.

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Теги: Кирило Буданов ракета Північна Корея росія війна

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