Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому Росія хоче паузи у війні: пояснення Буданова

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому Росія хоче паузи у війні: пояснення Буданова
Буданов зауважив, що один день війни обходиться Росії приблизно в один мільярд доларів
фото: glavcom.ua

Буданов зазначив, що РФ наразі вийшла на пік військового виробництва

Росія прагне отримати паузу у війні проти України, щоб відновити свої сили, оскільки наразі досягла максимуму військового виробництва. Про це повідомив керівник ГУР МО Кирило Буданов у коментарі DW, передає «Главком».

«Росіянам потрібна пауза, щоб відновити сили. Є всі ознаки для цього. Вони вийшли на максимум свого виробництва. Більше неможливо виробити, ніж виробляється вже», – йдеться у заяві.

Буданов додав, що один день війни обходиться Росії приблизно в один мільярд доларів: «Ви розумієте, які це гроші? 41% офіційного бюджету».

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переконаний, що ані в України, ані в Росії «немає козирів», тому обом сторонам треба укласти угоду про мир. 

Як повідомлялося,  Дональд Трамп навряд чи відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Він хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.

Читайте також:

Теги: Кирило Буданов розвідка ГУР Україна війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інтернет-термінали Starlink відіграли вирішальну роль у гарантуванні безпеки зв’язку під час війни в Україні
Польща відповіла на погрози Маска відключити Україні Starlink
Вчора, 15:39
Підходи американської USAID та японської JICA дещо відрізняються
Японська агенція хоче замінити для України USAID
5 березня, 20:11
Над столицею лзбивають ворожі безпілотники
У Києві працюють сили ППО
1 березня, 01:11
США планують восени розпочати розгортання гіперзвукової системи (LRHW) Dark Eagle
США розпочнуть розгортання гіперзвукової зброї: ЗМІ назвали дату
28 лютого, 17:59
«Я пишаюся тим, що перебуваю тут, у Києві», – заявив ексочільник британського уряду.
До Києва приїхав Борис Джонсон
24 лютого, 11:00
Олена та Володимир Зеленські розпочали візит у Туреччині
У Туреччині відкрилося нове посольство України
18 лютого, 11:10
В «Укренерго» заявили, що першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес
Аварійні відключення світла скасовано в Україні (оновлено)
17 лютого, 12:43
Енергетики повернули світло 17 тис. сімей після ворожих атак
За день ДТЕК повернув світло 17 тис. родин після обстрілів
15 лютого, 17:33
Після початку повномасштабного вторгнення Яроцький повернувся з-за кордону та із власної ініціативи підписав контракт із Збройними Силами України
Виконував бойові завдання на Харківському напрямку. Згадаймо Валентина Яроцького
11 лютого, 09:00

Суспільство

Чому Росія хоче паузи у війні: пояснення Буданова
Чому Росія хоче паузи у війні: пояснення Буданова
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
Український силач, який виграв чемпіон світу. Згадаймо Дмитра Гоголя
Український силач, який виграв чемпіон світу. Згадаймо Дмитра Гоголя
Відома українська акторка потрапила в ДТП
Відома українська акторка потрапила в ДТП
Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну
Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну
Школярка з Ужгорода пожартувала про Путіна і втрапила в скандал
Школярка з Ужгорода пожартувала про Путіна і втрапила в скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
37K
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
33K
Відома українська акторка потрапила в ДТП
23K
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
12K
Брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua