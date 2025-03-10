Чому Росія хоче паузи у війні: пояснення Буданова

Буданов зауважив, що один день війни обходиться Росії приблизно в один мільярд доларів

Буданов зазначив, що РФ наразі вийшла на пік військового виробництва

Росія прагне отримати паузу у війні проти України, щоб відновити свої сили, оскільки наразі досягла максимуму військового виробництва. Про це повідомив керівник ГУР МО Кирило Буданов у коментарі DW, передає «Главком».

«Росіянам потрібна пауза, щоб відновити сили. Є всі ознаки для цього. Вони вийшли на максимум свого виробництва. Більше неможливо виробити, ніж виробляється вже», – йдеться у заяві.

Буданов додав, що один день війни обходиться Росії приблизно в один мільярд доларів: «Ви розумієте, які це гроші? 41% офіційного бюджету».

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переконаний, що ані в України, ані в Росії «немає козирів», тому обом сторонам треба укласти угоду про мир.

Як повідомлялося, Дональд Трамп навряд чи відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Він хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.